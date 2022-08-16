В Нижнекамском районе полицейские скосили и сожгли 60 кустов конопли

Правоохранители сделали это рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия «Мак». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия «Мак», направленного на выявление и ликвидацию незаконных посевов наркосодержащих растений, полицейские Нижнекамского района выявили 60 кустов конопли. Их обнаружили на территории деревень Верхняя Уратьма, Николаевка и Поповка, а также села Нижние Челны.

- Все растения были скошены и сожжены, - сообщают в УМВД Нижнекамского района.

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