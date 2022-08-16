В Татарстане заболеваемость сальмонеллезом выросла на 28,8%

При проявлении первых симптомов этой болезни нужно тут же обратиться за помощью к врачу. Фото: Александр ГЛУЗ

С начала 2022 года в республике было зарегистрировано 260 случаев заражения человека сальмонеллезом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость им выросла на 28,8%, сообщает Роспотребанадзор Татарстана.

- В 93,5% передача болезни произошла при употреблении пищи. Так, только на яйца приходится 36,5%, а на мясо птицы - 30% всех случаев, - отметили в управлении.

Да, действительно, в основном источниками сальмонеллеза являются домашние животные и птицы, но и зараженный человек может стать распространителем.

Так, с момента употребления в пищу зараженной продукции до проявления первых симптомов болезни может пройти от 6 часов до 3-4 суток. Сама же болезнь протекает довольно тяжело. Это, прежде всего высокая температура тела – до 39-40 градусов, которая сопровождается тошнотой, рвотой и диарей.

При появлении этих признаков нужно немедленно обращаться за помощью к врачу. Тут надо помнить, что сальмонеллез особенно опасен для маленьких детей и пожилых людей.

Чтобы избежать заражения сальмонеллезом, нужно употреблять в пищу только хорошо отваренные или прожаренные яйца, не использовать разделочную доску после сырого мяса для нарезки готовых продуктов, не есть продукты с истекшим сроком годности, не употреблять в пищу плохо прожаренный куриный шашлык, не покупать продукты в стихийных местах торговли, а также следить за чистотой рук особенно у детей.

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