Пока неизвестно поменяет ли маркетплейс вывески в пунктах выдачи заказов. Фото: KazanExpress

Не успел известный российский маркетплейс Wildberries сменить свое название на сайте и в мобильном приложении на русское «Ягодки», как за ним последовал его коллега из Татарстана – KazanExpress. На сайте компании маркетплейс переименовали в ТатарыВезут.

В республике эту своеобразную акцию поддержал и город Иннополис, переименовавшись в Новоград. Правда, как следует из сообщений заместителя премьер-министра Татарстана Романа Шайхутдинова, это было сделано в качестве присоединения к возникшему флешмобу. Иннополис на самом деле никто переименовывать не будет. К слову, на официальном сайте города альтернативное название Новоград уже убрали.

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