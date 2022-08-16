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Общество16 августа 2022 13:42

Лэйна выпустила клип о Татарстане будущего с летающими «КАМАЗами» и бабушками-инвесторами

Съемки проходили в Зеленодольском районе и Иннополисе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Новый трек исполнительницы называется «Не колхозница».

Новый трек исполнительницы называется «Не колхозница».

Фото: скриншот

Певица Лэйна представила новый видеоклип на трек «Не колхозница», в котором показала, каким видит себе Татарстан в будущем. Съемки проходили в деревне Большие Ачасыры Зеленодольского района и в Иннополисе.

При помощи современной графики в клипе показаны телепорт, летающий «КАМАЗ» и роботы, которые доставляют еду. Кроме того, в будущем, по мнению исполнительницы, бабушки будут заниматься инвестициями.

По словам продюсера Лэйны Динара Нигматзянова, сфера новых технологий, графики и программирования сейчас вызывает у зрителей наибольший интерес.

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