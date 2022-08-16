Лэйна выпустила клип о Татарстане будущего с летающими «КАМАЗами» и бабушками-инвесторами

Новый трек исполнительницы называется «Не колхозница».
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Певица Лэйна представила новый видеоклип на трек «Не колхозница», в котором показала, каким видит себе Татарстан в будущем. Съемки проходили в деревне Большие Ачасыры Зеленодольского района и в Иннополисе.
При помощи современной графики в клипе показаны телепорт, летающий «КАМАЗ» и роботы, которые доставляют еду. Кроме того, в будущем, по мнению исполнительницы, бабушки будут заниматься инвестициями.
По словам продюсера Лэйны Динара Нигматзянова, сфера новых технологий, графики и программирования сейчас вызывает у зрителей наибольший интерес.
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