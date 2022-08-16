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Общество16 августа 2022 13:24

В Татарстане «душителю подростков» отменили слишком мягкий приговор

Последней его жертве удалось выжить
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По всем расчетам мужчина должен был снова выйти на свободу уже этой осенью.

По всем расчетам мужчина должен был снова выйти на свободу уже этой осенью.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верховном суде Татарстана родителям девочки-подростка из Набережных Челнов удалось оспорить приговор напавшему на нее рецидивисту. Дело вновь рассмотрит первичная инстанция, но уже в другом составе.

Изначально сторона гособвинения требовала для мужчины 12 лет колонии. Но уголовная статья, по которой он обвинялся, была переквалифицирована с покушения на убийство, на просто угрозу убийством. Поэтому мужчине дали всего 1 год и 2 месяца колонии. С чем естественно не согласились родители потерпевшей. Ведь с учетом проведенного времени под стражей в СИЗО мужчина по идее должен выйти на свободу уже через пару месяцев.

Напомним, в августе 2021 года в поселке ГЭС Набережных Челнов пьяный мужчина начал приставать к 16-летней девочке, которая шла домой. Она отказала ему в знакомстве. Из-за этого мужчина и набросился на подростка. Он начал душить девочку. Она начала кричать и на помощь к ней прибежали знакомые, которые находились в тот момент поблизости. Нападавший отпустил свою жертву и поспешил скрыться. Но его вскоре нашли и задержали полицейские. В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник в свое время уже отсидел 11 лет в колонии за то, что задушил девочку.

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