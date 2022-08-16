В Татарстане «душителю подростков» отменили слишком мягкий приговор

По всем расчетам мужчина должен был снова выйти на свободу уже этой осенью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верховном суде Татарстана родителям девочки-подростка из Набережных Челнов удалось оспорить приговор напавшему на нее рецидивисту. Дело вновь рассмотрит первичная инстанция, но уже в другом составе.

Изначально сторона гособвинения требовала для мужчины 12 лет колонии. Но уголовная статья, по которой он обвинялся, была переквалифицирована с покушения на убийство, на просто угрозу убийством. Поэтому мужчине дали всего 1 год и 2 месяца колонии. С чем естественно не согласились родители потерпевшей. Ведь с учетом проведенного времени под стражей в СИЗО мужчина по идее должен выйти на свободу уже через пару месяцев.

Напомним, в августе 2021 года в поселке ГЭС Набережных Челнов пьяный мужчина начал приставать к 16-летней девочке, которая шла домой. Она отказала ему в знакомстве. Из-за этого мужчина и набросился на подростка. Он начал душить девочку. Она начала кричать и на помощь к ней прибежали знакомые, которые находились в тот момент поблизости. Нападавший отпустил свою жертву и поспешил скрыться. Но его вскоре нашли и задержали полицейские. В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник в свое время уже отсидел 11 лет в колонии за то, что задушил девочку.

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