В 2023 году в Казани построят первые Ту-214 для коммерческих полетов

В будущем эти судна должны заменить собой зарубежные Boeing и Airbus. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Стало известно, что первые узкофюзеляжные самолеты Ту-214 для российских авиакомпаний будут собраны в Казани в 2023 году. Об этом в интервью ТАСС заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в состав «Ростеха», Юрий Слюсарь.

По словам Слюсаря, всего в России планируется построить около 20 данных самолетов. Сейчас в цехах вовсю идет работа над деталями для последующей сборки судна.

Ранее сообщалось, что на Казанском авиационном заводе имени Горбунова не хватает сотрудников для производства новых лайнеров. Из-за этого на предприятии расширили штат.

В будущем Ту-214 должны заменить собой зарубежные Boeing и Airbus.

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