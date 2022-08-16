В Татарстане любящие супруги скончались в один день

Женщина умерла дома, мужчина – в больнице. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Стало известно, что 9 августа в Заинске в один день, как святые Петр и Феврония, скончались супруги Владимир и Нина Лобковы. Женщина умерла дома, мужчина – в больнице. Он пережил ее на несколько часов, но так и не узнал об этом, сообщают «Новости Заинска».

По информации издания, Лобковы прожили вместе почти 60 лет. Они познакомились, когда Владимиру было 19 лет и никогда больше не расставались.

В последний путь супругов провожали друзья и родные, которые съехались в Заинск из Елабуги, Казани и Набережных Челнов.

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