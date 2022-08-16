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Общество16 августа 2022 12:52

На въезде в Казань из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка

Проезд затруднен на Горьковском шоссе
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Пробка начинается от поворота в лесопарк «Лебяжье».

Пробка начинается от поворота в лесопарк «Лебяжье».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 16 августа из-за двух аварий оказался практически перекрыт въезд в Казань по Горьковскому шоссе. Многокилометровая пробка образовалась от поворота в лесопарк «Лебяжье» до перекрестка с улицей Можайского.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

По некоторой информации, участниками одного из ДТП стали два легковых автомобиля и грузовая «Газель».

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