На въезде в Казань из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка

Пробка начинается от поворота в лесопарк «Лебяжье». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 16 августа из-за двух аварий оказался практически перекрыт въезд в Казань по Горьковскому шоссе. Многокилометровая пробка образовалась от поворота в лесопарк «Лебяжье» до перекрестка с улицей Можайского.

Фото: скриншот

По некоторой информации, участниками одного из ДТП стали два легковых автомобиля и грузовая «Газель».

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