Из-за аварии десятки домов Кировского района Казани остались без холодной воды

Под отключение попали улицы Бирюзовая, Железнодорожников, Колымская, Молодогвардейская, Окраинная и Революционная. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 16 августа, на сетях водопровода в Кировском районе Казани произошла авария. В связи с этим ряд горожан остался без холодной воды. В частности, под отключение попали: дома №№7, 9, 11, 15, 22, 24, 13, 17, 31, 33 и 37 по улице Бирюзовая, дома №№1, 2, 9 и 15 по улице Железнодорожников, дома №№2, 4, 8, 12, 23 и 25 по улице Колымская, дом №20 по улице Молодогвардейская, дома №№6, 8, 9, 2, 5 и 4 по улице Окраинная и дома №№27 и 29 по улице Революционная.

На месте аварии ведутся ремонтные работы. Как только они будут завершены, в домах восстановят водоснабжение, сообщает районная администрация.

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