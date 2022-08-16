В Татарстане после нападения бродячей собаки на троих детей возбудили уголовное дело

Само животное уже отловили. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кукморском районе после нападения бродячей собаки на троих детей возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

- Оно возбуждено в отношении должностных лиц администрации района, а также в отношении иных лиц, которые ответственны за работу по отлову безнадзорных животных, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Напомним, нападение произошло 15 августа на улице Строительной в поселке Жилой Рудник прямо на детской площадке. Бродячая собака подбежала к пятилетней девочке и вцепилось ей в лицо. На помощь ребенку кинулась его бабушка. Но остановить разъяренное животное уже было нельзя. Собака искусала за руки еще двух детей игравших на площадке – 11-летних мальчиков.

Пострадавшая девочка была госпитализирована в районную больницу с рваными ранами лица. Покусанные мальчики были отпущены медиками по домам, но только после того, как им была оказана вся необходимая помощь. Сама же собака вскоре была все же поймана.

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