В Татарстане утвердили план празднования международного десятилетия языков коренных народов

Среди прочего республика проведет ряд экспедиций по исследованию духовного и материального наследия татар. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане одобрили план проведения международного десятилетия языков коренных народов, который включает в себя список мероприятий на 2022-2023 года. Соответствующий указ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Мероприятия коснутся таких сфер, как государственное управление, образование, наука, культура, цифровизация и информационное освещение. Так, например, в регионе планируется реализовать дистанционную образовательную систему «Ана теле» - «Родной язык» и провести ряд экспедиций по исследованию духовного и материального наследия татар.

Кроме того, в Татарстане выпустят научно-методические пособия по родным языкам и литературе народов республики, проведут научно-практические конференции и олимпиады по языкам и создадут школьные лагеря с языковой направленностью.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram