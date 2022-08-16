Мальчика, который выпал из окна 9-го этажа в Набережных Челнах, доставят в Казань

Состояние ребенка оценивается, как тяжелое. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мальчика, который упал из окна 9-го этажа в Набережных Челнах, доставят в ДРКБ Татарстана. Состояние ребенка по-прежнему оценивается, как тяжелое. Медики делают все, чтобы спасти ему жизнь.

Из Набережных Челнов в Казань мальчика повезут на реанимобиле.

Напомним, 4-летний ребенок выпал из окна многоэтажки в Новом городе в выходные. По предварительным данным, он прислонился к москитной сетке, но та не выдержала его и порвалась. Мальчик упал на балкон несколькими этажами ниже.

- С начала года в Набережных Челнах из окон выпали уже шесть детей. Один ребенок погиб, - говорят в Управлении здравоохранения города.

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