В Казани 20 августа изменят схему движения шести автобусных маршрутов

Из маршрута нескольких автобусов исключат некоторые остановки. Фото: Алина НИЗАМОВА

В эту субботу, 20 августа, в столице Татарстана пройдут всероссийские соревнования «Казанский триатлон – 2022». В связи с этим в городе не только перекроют ряд улиц, но и еще поменяют схему движения автобусных маршрутов №№28, 28а, 43, 54, 74, 75.

Так, с 12.00 до 17.00 из них исключат следующие остановки:

- «Ул.Героя РФ Алексея Козина», «Ул.С.Хакима» и «Ул.Чистопольская» у автобусов №№28а, 43, 54, следующих от моста Миллениум по улице Амирхана;

- «Ул.С.Хакима» и «Ул.Чистопольская» у автобусов №№28, 43, 54, которые следуют в направлении моста Миллениум по улице Амирхана;

- «ДВВС» у автобусов №№74, 75, следующих по улице Чистопольская в направлении Дворца водных видов спорта.

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