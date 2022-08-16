В Нижнекамске в бывшем здании речного вокзала откроют отель за более чем 200 миллионов рублей

Работы будут проводится в два этапа. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году в Нижнекамске откроют бизнес-отель Kravt Hotel Nizhnekamsk Port. Он расположится в здании бывшего речного вокзала. В нем будет доступно 100 номеров.

Считается, что это станет долгожданным событием для местного тура-бизнеса, так как в городе наблюдается нехватка отелей и гостиниц.

Проводить реконструкцию здания будут в два этапа. На первом подготовят 30 номеров и благоустроят общественное пространство. На втором будет готово 100 номеров,сообщает пресс-служба KravtGroup.

Помимо этого, в отеле планируют организовать коворкинг, лобби-бар, ресторан и переговорную. На все про все потребуется более 200 миллионов рублей.

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