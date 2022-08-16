Председателем суда Авиастроительного района Казани стал бывший следователь

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новым председателем суда Авиастроительного района Казани стал Андрей Карпов, который последние пять лет руководил Чистопольским горсудом, а также некогда работал в следственных органах. Соответствующий указ 15 августа подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно тому же документу, заместителем председателя Лениногорского суда стала Анастасия Борисова, а заместителем председателя Чистопольского горсуда – Радик Каримов.

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