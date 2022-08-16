Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2022 9:00

Председателем суда Авиастроительного района Казани стал бывший следователь

До этого назначения Андрей Карпов пять лет руководил Чистопольским гордусом
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новым председателем суда Авиастроительного района Казани стал Андрей Карпов, который последние пять лет руководил Чистопольским горсудом, а также некогда работал в следственных органах. Соответствующий указ 15 августа подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно тому же документу, заместителем председателя Лениногорского суда стала Анастасия Борисова, а заместителем председателя Чистопольского горсуда – Радик Каримов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram