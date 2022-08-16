20 августа в Казани перекроют дороги из-за всероссийских соревнований

Большинство ограничений будут действовать с 12:00 до 17:00. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В субботу, 20 августа, в Казани ограничат движение транспорта по ряду улиц. Причина этого –проведение в городе Всероссийских соревнований «Казанский триатлон – 2022», сообщают местные власти.

Так, с 12:00 до 17:00 будут перекрыты:

улица Сибгата Хакима (от Декабристов до Чистопольской);

улица Фатыха Амирхана на развороте под мостом Миллениум;

съезд с улицы Чистопольской ко второму заезду на территорию стадиона «Ак Барс Арена»;

съезд с проспекта Ямашева по нижнему мосту к дому №122б;

съезд с проспекта Ямашева по нижнему мосту у дома №39 по Сибирскому тракту;

улица Чистопольская (от Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона).

Вместе с тем с 7:00 до 18:00 будет ограничено движение по внутренней дороге вокруг «Ак Барс Арена».

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