Национальное рейтинговое агентство подтвердило высокую надежность и качество услуг Негосударственного пенсионного фонда «Волга-Капитал»

Ежегодно АО «НПФ «Волга-Капитал» проходит процедуру независимой оценки фонда Национальным рейтинговым агентством (НРА), где учитываются конкурентные преимущества фонда в предоставляемом клиентском сервисе, оценивается качество инвестиционных портфелей, проводится оценка пенсионных продуктов фонда.

НРА присвоило фонду рейтинг на уровне AA|ru.pf|, прогноз по рейтингу — «Стабильный», что означает «Очень высокую степень надежности и качества услуг».

Эксперты отметили сохраняющуюся высокую оценку инвестиционных портфелей пенсионных накоплений и пенсионных резервов; диверсифицированную структуру средств пенсионных активов; качество корпоративного управления; высокую степень обеспеченности собственным капиталом, а также комфортное качество предлагаемых клиентам услуг.

Генеральный директор Наиля Хисматуллина:

«Присвоение рейтинга надежности подтверждает для клиентов стабильность бизнес-процессов в фонде. Фонд инвестирует средства в надежные инструменты: государственные ценные бумаги, акции крупнейших российских компаний, банковские депозиты.

Мы рады, что качество инвестиционной деятельности и выстроенная нами система управления рисками нашли свое подтверждение в высокой оценке агентства. Фонд остается надежным партнером в формировании пенсионного капитала и со всей ответственностью подходит к выплатам пенсий».

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Доходность от инвестирования пенсионных накоплений может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами, с иными документами и информацией, подлежащей раскрытию, можно на сайте, а также по указанным адресу и телефонам.