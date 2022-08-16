В Татарстане продолжает расти число случаев COVID-19, выявлено еще 97

С начала пандемии болезнь подтвердилась у 154 986 жителей республики. Фото: Евгения ГУСЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 97 новых случаев COVID-19, госпитализировали 64 зараженных и выписали семерых переболевших вирусом человек. Такие цифры во вторник, 16 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 154 986 татарстанцев, 150 573 из которых выздоровели, а 1 998 – скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по-прежнему составляет 3,9%.

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