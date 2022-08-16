В Казани «Лада» на бешеной скорости врезалась в дерево, погибли двое парней

ДТП произошло поздно вечером 15 августа в микрорайоне Борисоглебское. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 22:35 в понедельник, 15 августа, в казанском микрорайоне Борисоглебское произошло смертельное ДТП – «Лада Ларгус» наехала на поребрик, после чего врезалась в дерево. По предварительным данным, 21-летний водитель ехал на высокой скорости (после аварии стрелка спидометра показывала 130 км/ч) и не справился с управлением.

Водитель скончался на месте. Один из пассажиров, который в результате ДТП вылетел из салона авто, умер в больнице. Еще два человека - парень и девушка - госпитализированы с травмами. Никто из четверых не был пристегнут ремнями безопасности, сообщают собственные источники «КП-Казань».

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