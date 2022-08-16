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Общество16 августа 2022 7:23

В 2023 году Чувашия получит 142,2 миллиона рублей субсидии правительства России

Эти деньги будут потрачены, в том числе, на обеспечение устойчивости экономики региона
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Власти страны разделили между регионами 3,3 миллиарда рублей.

Власти страны разделили между регионами 3,3 миллиарда рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство России распределило между регионами 3,3 миллиарда рублей субсидий на 2023 год. Большую часть – 142,2 миллиона рублей – получит Чувашия. Эти деньги помогут республике возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса при заключении договора лизинга и приобретение нового оборудования.

- Средства пойдут на комплекс мер по обеспечению устойчивости чувашской экономики в условиях санкций, в том числе и на те меры, которые оперативно выработаны в диалоге с предприятиями, - говорит глава Чувашии Олег Николаев.

Отмечается также, что Минпромэнерго республики запустит в 2023 году новую программу субсидирования. Она будет направлена на возмещение части затрат предприятий обрабатывающей промышленности.

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