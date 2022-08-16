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Происшествия16 августа 2022 7:02

В Татарстане пропал 82-летний мужчина

О местонахождении Николая Золина не известно ничего с 15 августа
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Фото: ПСО «Лиза Алерт»

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Пестречинском районе идут активные поиски 82-летнего Николая Золина. Мужчина пропал с территории садового товарищества «Горизонт» в Кощаковском сельском поселении в понедельник, 15 августа. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Николай Трофимович ростом около 165 сантиметров имеет плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была коричневая рубашка в клетку, черные спортивные штаны и черные шлепанцы.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом в полицию или по телефона 8(800)700-54-52.

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