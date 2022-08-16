В Набережных Челнах ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил

Инцидент произошел в Новом городе в минувшие выходные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в выходные из окна девятого этажа одного из домов Набережных Челнов выпал ребенок. Утверждается, что он навалился на москитную сетку, а та порвалась. Малыш упал на балкон несколькими этажами ниже, выжил, но получил серьезные травмы.

Сейчас он находится в реанимации КДМЦ. Состояние маленького пациента врачи оценивают как тяжелое, сообщают chelny-biz.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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