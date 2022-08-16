По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Комсомолке» стали известны подробности убийства полицейского в Нижнекамске, которое произошло 12 августа. Собственный источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что в тот вечер мужчина решил навестить супругу и детей, которые находились в больнице. Он привез им домашнюю пищу, а потом отправился в гости к троюродной сестре и ее мужу. Компания приобрела спиртное и принялась распивать его.

Утверждается, что в какой-то момент в квартиру приехала еще одна семейная пара родственников. В ходе вечера между мужчинами произошла ссора. По словам свидетелей, полицейский вел себя крайне агрессивно, и муж сестры решил успокоить его удушающим приемом, но не рассчитал свои силы. Правоохранитель скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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