Когда именно объект распахнет свои двери, пока не ясно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На проспекте Мира в Набережных Челнах откроется деловой парк «Инде». Владельцы объекта планируют сдавать там в аренду около 50 помещений площадью от 24 квадратных метров.

По словам собственников, здание полностью соответствует правилам безопасности и требованиям градостроительного законодательства. В нем уже подключены пожарная и охранная сигнализации, а также установлены камеры видеонаблюдения и система вентиляции, сообщают «Челнинские известия».

Когда именно деловой парк распахнет свои двери, пока не ясно. Однако объявления о сдаче помещений в нем уже появились в сети.

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