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Происшествия16 августа 2022 5:39

В Нижнекамске полицейского задушили во сне

По крайней мере, так говорят родственники мужчины
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подробности произошедшего уточняются.

Подробности произошедшего уточняются.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 15 августа, в Нижнекамске похоронили 33-летнего полицейского, который умер при таинственных обстоятельствах. По словам родственников, после дежурства мужчина зашел в гости к троюродной сестре и остался у нее ночевать. Утром он был обнаружен в постели мертвым.

По предварительным данным, полицейского задушили, сообщает «НТР 24».

Подробности произошедшего уточняются.

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