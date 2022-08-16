В Нижнекамске полицейского задушили во сне

Подробности произошедшего уточняются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 15 августа, в Нижнекамске похоронили 33-летнего полицейского, который умер при таинственных обстоятельствах. По словам родственников, после дежурства мужчина зашел в гости к троюродной сестре и остался у нее ночевать. Утром он был обнаружен в постели мертвым.

По предварительным данным, полицейского задушили, сообщает «НТР 24».

Подробности произошедшего уточняются.

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