В Йошкар-Оле на крыше горящего высотного дома застрял один человек

Если бы не пожарные, то мужчина мог погибнуть. Фото: МЧС Чувашии

14 августа в 10.17 в экстренные службы Йошкар-Олы поступил сигнал о серьезном пожаре на улице Меримского. Там горела крыша строящегося 10-этажного здания.

- Огонь бушевал на обрешетке кровли. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Для его тушения использовали шесть автоцистерн и 50-метровая автолестница, - сообщили в МЧС Марий Эл.

Во время борьбы с пламенем пожарными на крыше был обнаружен застрявший там мужчина – работник стройки. Его удалось спасти и вывести на свежий воздух. Причины возникновения пожара будут устанавливать представители испытательной пожарной лаборатории.

Крыша серьезно пострадала от огня. Фото: МЧС Чувашии

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