Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Чебоксарах возросло до 11 человек

Алкотестер показал, что водитель маршрутки был трезв. Фото: МВД Чувашии

Известно, что число пострадавших в утреннем ДТП с участием микроавтобуса «Форд-Транзит», следовавшего по маршруту «Чебоксары-Новочебоксарск», увеличилось с 10 до 11 человек.

- Одна из пострадавших – 62-летняя женщина, она получила переломы и была госпитализирована. Остальные получившие травмы отказали от проезда в больницу. Медицинская помощь им была оказана на месте аварии, - сообщили в МВД Чувашии.

Напомним, 15 августа около 6.40 в Чебоксарах у остановки «Улица Гастелло» на проспекте Тракторостроителей микроавтобусом, в котором находилось 24 пассажира, на ходу врезался в припаркованный грузовик.

Обстоятельства этого ДТП до сих пор устанавливаются. Согласно данным МВД Чувашии, после столкновения 20-летнего водителя, который, к слову, не пострадал проверили на алкотестере, тот показал, что молодой человек трезв. В свою очередь в отношении водителя грузовика, в который врезался микроавтобус был составлен административный протокол за остановку на полосе для маршрутных транспортных средств.

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