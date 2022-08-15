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Общество15 августа 2022 16:07

Минниханов поручил ГЖФ Татарстана разработать новую программу для батальонов «Алга» и «Тимер»

Она будет направлена на улучшение жилищных условий добровольцев из республики, которые участвуют в спецоперации Украины
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
До этого глава республики принял решение об увеличении размера единовременной выплаты добровольцам. Фото: president.tatarstan.ru

До этого глава республики принял решение об увеличении размера единовременной выплаты добровольцам. Фото: president.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Госжилфонду (ГЖФ) республики разработать новую программу для добровольцев именных батальонов «Алга» и «Тимер», которые принимают участие в спецоперации на Украине. Она будет направлена на улучшение жилищных условий их самих и их семей.

Напомним, что практически одновременно с этим Рустам Миннханов решил увеличить добровольцам этих батальонов в размер единовременной выплаты – с 260 до 360 тысяч рублей каждому.

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