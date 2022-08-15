В Набережных Челнах на поверхности реки Кама обнаружили плавающее цветное пятно

Утверждается, что от пятна пахнет нефтепродуктами. Фото: скриншот

В соцсетях начали распространятся кадры, сделанные жителями Набережных Челнов. Они засняли странное цветное пятно, которое плавает на поверхности реки Кама. По ряду сообщений, его уже прибило к берегу и от него пахнет нефтепродуктами.

По некоторой информации, на место должны были уже выехать сотрудники Росприроднадзора и взять на анализы пробы воды.

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