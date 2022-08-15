На даче под Набережными Челнами родители обнаружили своего годовалого ребенка мертвым

Похоже, что в произошедшем придется досконально разбираться сотрудникам следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около Набережных Челнов В СНТ «Заря» на даче было обнаружено тело годовалого ребенка. Его родители не могут понять от чего он умер. На место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб. Но и они пока не могут дать ответа на вопрос: Почему ребенок умер? Его смерть явно не носит криминального характера.

Семья, где произошла трагедия, жила на даче долгое время. Соседи видели, как родители часто гуляли на улице с коляской, сообщают «Челнинские известия».

Похоже, что в произошедшем придется досконально разбираться сотрудникам следственного комитета. Они должны назначить все необходимые экспертизы, результаты которых польют свет на данную ситуацию.

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