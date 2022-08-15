У фермеров двух районов Татарстана решено изъять свиней и продукты свиноводства

Выемкой займется специальная комиссия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Татарстана решили изъять у фермеров Спасского и Верхнеуслонского районов свиней и продукты свиноводства. Делается это в целях устранения очагов африканской чумы свиней, говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выемкой займется специальная комиссия. В Спасском районе она побывает в селах Щербеть, Вожи, Красная Слобода и Измери, а также деревни Кожаевка и поселке Комитерн. В Верхнеуслонском районе - в селах Федяево, Кильдеево и Коргуз, а также деревнях Харино и Уланово.

Напомним, ранее карантин из-за африканской чумы свиней был введен на территории КФХ «Пашков Сергей Игоревич» в селе Кильдеево, на части охотничьего хозяйства «Куйбышевское» и в личном подсобном хозяйстве жителя поселка Коминтерн.

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