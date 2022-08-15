Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2022 13:41

В Чувашии детям добровольцев именного батальона «Атал» решили назначить стипендии и бесплатное питание

Сами же военные при выезде на территорию спецоперации на Украине получат по 200 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Размер стипендии рассмотрят в рабочем порядке.

Размер стипендии рассмотрят в рабочем порядке.

Фото: Татьяна Коркина

По поручению главы Минфина Чувашии Михаила Ноздрякова Минобразования и Минтруда республики до конца недели должны подготовить проект указа о предоставлении дополнительных мер поддержки детям добровольцев батальона «Атал» (Волга – чув.). Речь идет о назначении школьникам именной стипендии главы региона и бесплатного горячего питания два раза в день во время занятий.

- Размер стипендии согласуем в рабочем порядке, - отметил Ноздряков. - Прежде всего, нужно предусмотреть поддержку семей с детьми с точки зрения устройства в сады, школы, обеспечения бесплатным питанием. То есть максимально распространить на них все возможные меры господдержки, которые у нас есть.

Напомним, что формирование в Чувашии именного батальона «Атал» продолжается. Его бойцы будут участвовать в спецоперации на Украине. По прибытию в зону боевых действия им в два этапа выделят дополнительные 200 тысяч рублей каждому от республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram