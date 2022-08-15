В Чувашии детям добровольцев именного батальона «Атал» решили назначить стипендии и бесплатное питание

Размер стипендии рассмотрят в рабочем порядке. Фото: Татьяна Коркина

По поручению главы Минфина Чувашии Михаила Ноздрякова Минобразования и Минтруда республики до конца недели должны подготовить проект указа о предоставлении дополнительных мер поддержки детям добровольцев батальона «Атал» (Волга – чув.). Речь идет о назначении школьникам именной стипендии главы региона и бесплатного горячего питания два раза в день во время занятий.

- Размер стипендии согласуем в рабочем порядке, - отметил Ноздряков. - Прежде всего, нужно предусмотреть поддержку семей с детьми с точки зрения устройства в сады, школы, обеспечения бесплатным питанием. То есть максимально распространить на них все возможные меры господдержки, которые у нас есть.

Напомним, что формирование в Чувашии именного батальона «Атал» продолжается. Его бойцы будут участвовать в спецоперации на Украине. По прибытию в зону боевых действия им в два этапа выделят дополнительные 200 тысяч рублей каждому от республики.

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