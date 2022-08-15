Причиной ЧП на заводе «Хитон» в Казани могло стать нарушение правил пожарной безопасности

ЧП в поселке Дербышки произошло 14 августа. Фото: МЧС Татарстана

МЧС Татарстана сообщило предварительную причину пожара, который вспыхнул 14 августа на территории завода «Хитон» на улице 3-я Кленовая в казанском поселке Дербышки. ЧП могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования.

Напомним, на предприятии загорелись еврокубы с растительным маслом. На борьбу с огнем, который распространился по площади в 420 «квадратов», у пожарных ушло почти три часа. В результате ЧП никто не пострадал.

На место произошедшего выезжали специалисты Минэкологии республики. Они оценили состояние воздуха и не выявили в нем превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

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