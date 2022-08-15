Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде на эту неделю

Осадки если и будут, то только в выходные. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Татарстан, как и большая часть Европейской территории России, все еще находится под влиянием обширного антициклона. В регионе наблюдается очень теплая и сухая погода, отметили в Гидрометцентре республики.

- Среднесуточные температуры воздуха превышают среднемноголетние значения на 3-4 градуса, - говорят синоптики.

Специалисты также рассказали о том, какая погода ожидает татарстанцев на этой неделе. Так, со вторника по четверг включительно – с 16 по 18 августа, ситуация не поменяется. Республика продолжит находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Так, что осадки маловероятны. Будет по-прежнему жарко – днем от +24 до +29 градусов.

Дождь, да и то небольшой и кратковременный, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, можно ждать лишь, когда к региону приблизится очередной атмосферный фронт. Это должно произойти в субботу, 20 августа.

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