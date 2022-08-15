Маршрут круизного поезда «Сказы Поволжья» затронет Йошкар-Олу и Казань

В первый свой тур состав отправится 3 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 ноября из Москвы в свой первый путь отправится туристический поезд № 926/925 «Сказы Поволжья». Его маршрут затронет Казань и Йошкар-Олу. Из Марий Эл состав вернется обратно в столицу. Все это путешествие займет около трех дней.

Во время остановки в Казани пассажиры поезда посетят музей-заповедник «Казанский Кремль», после чего побывают в Свияжске. В Йошкар-Оле же их ждет Царевококшайский Кремль, комплекс «12 апостолов» - часы с движущейся скульптурной композицией - и набережная Брюгге.

Тур будет стоить около 13 тысяч рублей. Питание включено, сообщает ОАО «РЖД».

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