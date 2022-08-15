С начала лета в Татарстане утонули 43 человека, в том числе 7 детей

Последние трагедии на воде произошли накануне. Фото: МЧС Татарстана

С начала лета в Татарстане зафиксировано 57 происшествий на воде. В результате утонули 43 человека, в том числе семь детей. Спасти же удалось 50 человек, трое из которых несовершеннолетние. Такие цифры в понедельник, 15 августа, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Напомним, последние трагедии на воде произошли в минувшие выходные. Так, например, днем 14 числа из пруда «Шишкинский» в Елабуге было извлечено тело женщины, личность которой устанавливается. Немногим раньше труп был обнаружен в реке Кама в Набережных Челнах. Там утонул 31-летний мужчина.

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