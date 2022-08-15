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Общество15 августа 2022 11:42

В Чебоксарах обсудили грядущие выборы депутатов в городское собрание

В них будут принимать участие кандидаты от шести партий и четыре самовыдвиженца
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Голосование пройдет в трех округах: №4, №9, №17.

Голосование пройдет в трех округах: №4, №9, №17.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Чебоксар обсудили выборы депутатов в городское собрание, которые состоятся 11 сентября. В них примут участие кандидаты от шести партий и четыре самовыдвиженца - всего 21 человек.

Голосование пройдет в трех округах: №4, №9, №17. Всего будет открыто 27 участков, каждый из которых оснастят системами видеонаблюдения.

- Наша задача – подготовить все избирательные участки в соответствии с действующим законодательством для проведения прозрачных, честных и легитимных выборов, – заявил глава администрации города Денис Спирин.

Те, кто по уважительным причинам не сможет прийти на участок, могут сделать свой выбор из дома. Для этого нужно подать электронную заявку или лично подойти в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

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