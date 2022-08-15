Жителю Набережных Челнов на вечеринке проткнули грудь шампуром

Преступление произошло 13 августа в поселке ГЭС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

46-летнего жителя Набережных Челнов подозревают в покушении на убийство знакомого. Преступление произошло в субботу, 13 августа, в поселке ГЭС.

По версии следствия, мужчины распивали алкоголь, но в какой-то момент 46-летний потерпевший оскорбил подозреваемого, из-за чего между ними началась драка. Тогда-то злоумышленник и ударил друга шампуром в грудь.

- Причастность к совершению преступления подозреваемый не признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Отметим, что потерпевший был оперативно доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

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