В Мариинском Посаде девушка упала в подвал, у которого ранее обрушилась крыша

Инцидент произошел у одного из домов по улице Лазо. Фото: СУ СКР по Чувашии

СУ СКР по Чувашии устанавливает ответственных за содержание одного из домов по улице Лазо в Мариинском Посаде. Дело в том, что ночью 30 апреля местная жительница упала в подвал многоэтажки, у спуска в который ранее обрушилась крыша и стены. В результате ЧП 27-летняя девушка получила тяжелые травмы.

- Работники ООО «Управляющая компания «Центр», зная о том, что общедомовое имущество – стены и крыша спуска в подвальное помещение были обрушены не позднее октября 2019 года, не установили защитные ограждения, - считают следователи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Подозреваемые устанавливаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram