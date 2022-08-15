В Казани бесплатно выступят Тина Кузнецова и АИГЕЛ

Мероприятие пройдет 20 августа в парке имени Горького. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 20 августа, в казанском парке имени Горького состоится фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Гостям мероприятия обещают концерт, хедлайнерами которого станут Тина Кузнецова и дуэт АИГЕЛ.

- На фестиваль «Итиль» заявились молодые творческие коллективы со своим взглядом на фолк-музыку. Любимые песни наших бабушек и дедушек, родителей звучат в современной интерпретации. Это значит, что национальная культура будет жить, пока молодежь продолжает эти традиции, пусть даже на свой лад, - заметил мэр города Ильсур Метшин.

Фестиваль начнется в 12:00. Помимо концерта его участников ждет ярмарка с работами современных художников и дизайнеров, а также фудкорт с национальными блюдами. Для детей будет работать специальная зона.

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