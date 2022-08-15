В Нижнекамске продают дом, в котором живет персонал «Нефтехимика»

Речь идет об объекте по адресу: улица Сююмбике, 10. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сети появилось объявление о продаже в Нижнекамске многоэтажного жилого дома по адресу: улица Сююмбике, 10. За него владелец - компания «СИБУР» - хочет 140,2 миллиона рублей.

Общая площадь дома составляет 2,2 тысячи «квадратов», а земельного участка под ним - 484 «квадрата». В многоэтажке есть магазин и буфет, а рядом с ней имеются супермаркеты, аптеки, школы, детсады и поликлиника.

- Отсутствуют различного рода обременения на дом. Он не находится в залоге и под арестом (запрещением), дом никому не продан, не подарен, - уверяет продавец.

Отметим, что в народе этот дом называют Домом спортсменов, так как в нем проживает персонал хоккейного клуба «Нефтехимик».

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