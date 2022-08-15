Компания «Эссен Продакшн АГ» стала партнером Международного фестиваля учителей

Фото: предоставлено пресс-службой

15 августа в Елабуге стартовал XII Международный фестиваль школьных учителей. Среди участников – более тысячи педагогов, вузы России, Узбекистана, Киргизии, Беларуси. В течении трех дней на базе Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) состоятся свыше 50 лекций и мастер-классов. В преддверии нового учебного года участники фестиваля обменяются профессиональным опытом и достижениями, методическими наработками. Партнером фестиваля стала компания «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеевъ», фабрика ESSEN) – крупнейший производитель продуктов питания из Татарстана.

Фото: предоставлено пресс-службой

По словам Елены Мерзон, директора Елабужского института КФУ, появление фестиваля обусловлено потребностью в площадке для разговора не чиновников от образования, а тех, кто несет главную функцию образования и воспитания – учителей. За 12 лет существования фестиваля его посетили более десяти тысяч педагогов со всей России от Калининграда до Сахалина, модераторами мероприятий становились лучшие учителя страны, победители конкурса «Учитель года». Программа XII фестиваля включает три основных модуля – цифровые технологии в школе, усиление роли воспитания и функциональная грамотность.

Согласно Закону об образовании, «родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка».

- Дети – наша главная ценность. Взрослые – это бывшие дети. Наша компания из года в год стремится культивировать у подрастающего поколения правильные ценности. Тут и ответственность, и трудолюбие – качества, необходимые для гармоничного развития личности. Поэтому мы регулярно проводим экскурсии на наши производства для детей сотрудников, реализуем программу летнего трудоустройства для ребят от 14 до 17 лет. Кондитерская фабрика ESSEN регулярно принимает участие в Днях открытых дверей в Набережночелнинском технологическом техникуме, где вы ввели новую профессию «кондитер сахаристых изделий». Ежегодно к нам на практику приходят студенты. Участвуем в профориентационных городских программах: встречаемся с классными руководителями и учителями 8-9-х классов. Мы социально ответственная компания, и для нас очень важно не просто выпускать соусную, джемовую и кондитерскую продукцию, но и помогать обществу, – рассказывает руководитель отдела персонала АО «Эссен Продакшн АГ» Елена Романова.

Фото: предоставлено пресс-службой

СПРАВКА

АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Оборот компании за 2021 г. составил 35 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусно-джемовое производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России. Производственные площади АО «Эссен Продакшн АГ» – это почти 32 тысячи квадратных метров, а площадь складских помещений – более 22 тысячи квадратных метров. АО «Эссен Продакшн АГ» ежегодно производит около 277 тыс. тонн готовой продукции, в ассортименте более 350 видов SKU. Продукция реализуется по всей России в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Штат компании превышает 2 тыс. сотрудников.

«Эссен Продакшн АГ» – лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 г. ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России – 2021» (номинации: «кетчупы и соусы», «майонез», «джемы»), премии «Товар Года» (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян», а три продукта бренда получили звезды – награды международной премии Superior Taste Award. Компания была признана «Лучшим предприятием-2021», а ее продукция получила несколько золотых и серебряных медалей на международном конкурсе «Лучший продукт-2021» в рамках «Продэкспо-2021». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.

Сайты компании: essenproduction.com, maheev.ru