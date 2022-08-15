Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 приблизилось к 155 тысячам

Коллективный иммунитет населения республики у COVID-19 по-прежнему составляет 3,9%. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане продолжает расти число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Так, за минувшие сутки вирус подтвердился у 94 местных жителей. Госпитализация потребовалась 39 зараженным, выписаны были пять переболевших, сообщает в понедельник, 15 августа, федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус был диагностирован 154 889 татарстанцам, 150 566 из которых выздоровели, а 1 998 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет населения республики у COVID-19 составляет 3,9%.

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