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Здоровье15 августа 2022 8:37

Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 приблизилось к 155 тысячам

За сутки вирус подтвердился еще у 94 местных жителей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет населения республики у COVID-19 по-прежнему составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет населения республики у COVID-19 по-прежнему составляет 3,9%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане продолжает расти число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Так, за минувшие сутки вирус подтвердился у 94 местных жителей. Госпитализация потребовалась 39 зараженным, выписаны были пять переболевших, сообщает в понедельник, 15 августа, федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус был диагностирован 154 889 татарстанцам, 150 566 из которых выздоровели, а 1 998 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет населения республики у COVID-19 составляет 3,9%.

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