Комитет по делам детей и молодежи Казани возглавила Алия Загидуллина

Загидуллину уже представили новому коллективу. Фото: kzn.ru

Новым председателем Комитета по делам детей и молодежи Казани стала Алия Загидуллина. В разные годы она была заместителем начальника Управления культуры и замглавы администрации Кировского и Московского районов города.

В понедельник, 15 августа, Загидуллину представили новому коллективу. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин выразил надежду на то, что она справится с поставленными задачами.

Напомним, экс-председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Минтимер Нугманов ушел с поста, заявив, что его не устраивает отсутствие свободного времени и зарплата.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram