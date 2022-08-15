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Общество15 августа 2022 8:00

Комитет по делам детей и молодежи Казани возглавила Алия Загидуллина

Ранее она пять лет была замглавы администрации Кировского и Московского районов города
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Загидуллину уже представили новому коллективу. Фото: kzn.ru

Загидуллину уже представили новому коллективу. Фото: kzn.ru

Новым председателем Комитета по делам детей и молодежи Казани стала Алия Загидуллина. В разные годы она была заместителем начальника Управления культуры и замглавы администрации Кировского и Московского районов города.

В понедельник, 15 августа, Загидуллину представили новому коллективу. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин выразил надежду на то, что она справится с поставленными задачами.

Напомним, экс-председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Минтимер Нугманов ушел с поста, заявив, что его не устраивает отсутствие свободного времени и зарплата.

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