В Казани водитель иномарки сбил двух детей и скрылся

Подробности произошедшего выясняются. Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 14 августа, во дворе одного из домов по улице Меридианная в Казани иномарка сбила двух детей, которые выехали на самокатах на проезжую часть. По словам очевидцев, водитель вышел к малышам и осмотрел их, после чего уехал в неизвестном направлении.

Как только информация о ДТП была опубликована в соцсетях, интернет-пользователи, как обычно, разделились на два лагеря. Одни возмущены поведением водителя, который скрылся с места аварии, другие ругают родителей пострадавших детей, которые не объяснили им, что нельзя выезжать на проезжую часть, и оставили без присмотра.

Подробности произошедшего выясняются.

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