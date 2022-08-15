В Набережных Челнах седьмые сутки ищут пропавшую девушку

Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК «Василиса».

В Набережных Челнах седьмые сутки идут поиски 22-летней Марии Протчевой. Девушка перестала выходить на связь с родными 9 августа. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд ЧЕЛНЫ ПОИСК «Василиса».

Пропавшей девушке ростом около 165-170 сантиметров на вид 18 лет, у нее длинные русые волосы до поясницы и карие глаза. Над верхней губой есть родинка. На момент пропажи на Марии была желтая или красная футболка, синие джинсы и черные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто видел Марию, просят сообщить о ее местонахождении в полицию или по номеру +7 904 676 70 06.

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