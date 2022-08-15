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Происшествия15 августа 2022 6:33

В реке Малая Кокшага в Йошкар-Оле нашли тело парня, который пропал за два дня до этого

Очевидцы видели, как он, будучи пьяным, заходил в воду
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Фото: пресс-служба СУ СКР по Марий Эл

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Фото: пресс-служба СУ СКР по Марий Эл

В Марий Эл трагически завершились поиски 18-летнего жителя Медведевского района, который пропал 12 августа. Его тело было обнаружено в реке Малая Кокшага в Йошкар-Оле 14 числа. По предварительным данным, парень утонул за день до этого.

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

Очевидцы видели, как пьяный молодой человек заходил в воду, и как он начал тонуть. Они пытались помочь, но не смогли, сообщает следственное управление СКР по республике.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства трагедии.

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