Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 августа 2022 20:15

Видно отовсюду: в Казани на заводе сгорели контейнеры растительного масла

Площадь пожара составила 420 квадратных метров
Инзиля ШАКИРОВА
Подробности пожара уточняются.

Подробности пожара уточняются.

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В воскресенье, 14 августа, в Казани на улице 3-я Кленовая, дом 9 загорелись контейнеры растительного масла в еврокубах внутри производственного железобетонного одноэтажного склада. Столб дыма можно было наблюдать практически отовсюду.

Столб дыма можно было наблюдать отовсюду.

Столб дыма можно было наблюдать отовсюду.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Площадь пожара составила 420 квадратных метров. В 18:52 пожарные локализовали возгорание. Пострадавших нет. Подробности пожара уточняются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram