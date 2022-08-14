Видно отовсюду: в Казани на заводе сгорели контейнеры растительного масла

Подробности пожара уточняются. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В воскресенье, 14 августа, в Казани на улице 3-я Кленовая, дом 9 загорелись контейнеры растительного масла в еврокубах внутри производственного железобетонного одноэтажного склада. Столб дыма можно было наблюдать практически отовсюду.

Столб дыма можно было наблюдать отовсюду. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Площадь пожара составила 420 квадратных метров. В 18:52 пожарные локализовали возгорание. Пострадавших нет. Подробности пожара уточняются.

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