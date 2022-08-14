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Происшествия14 августа 2022 12:48

В Чебоксарах медики спасли отравившегося неизвестным веществом мужчину

Он не просто потерял сознание, а впал в кому
Инзиля ШАКИРОВА
Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу.

Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 12 августа, в Чебоксарах мужчина впал в кому от отправления неизвестным веществом. Известно, что он принял противовоспалительное средство, после чего на теле появилась сыпь и опухло горло. На место приехали сотрудники скорой медицинской помощи и начали проводить реанимацию и довели основные показатели жизнедеятельности до нужного уровня.

Вывести мужчину из комы в домашних условиях не удалось. Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу.

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