В Чебоксарах медики спасли отравившегося неизвестным веществом мужчину

Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 12 августа, в Чебоксарах мужчина впал в кому от отправления неизвестным веществом. Известно, что он принял противовоспалительное средство, после чего на теле появилась сыпь и опухло горло. На место приехали сотрудники скорой медицинской помощи и начали проводить реанимацию и довели основные показатели жизнедеятельности до нужного уровня.

Вывести мужчину из комы в домашних условиях не удалось. Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу.

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