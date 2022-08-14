В ДТП в Кукморском районе погиб один человек

По предварительным данным, водитель «Лады» хотел обогнать Renault Duster, но не справился с управлением. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 13 августа, на трассе в Кукморском районе столкнулись автомобили «Лада Калина» и Renault Duster. Известно, что водитель отечественного транспортного средства скончался, еще одного пострадавшего госпитализировали.

По предварительным данным, водитель «Лады» хотел обогнать Renault Duster, для чего выехал на встречное движение, но не справился с управлением. Автомобили врезались лоб в лоб, сообщается в соцсетях.

Детали и причины ДТП выясняются.

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